Palermo: in concerto Serena Ganci e la Tatum orchestra

Lunedì 30 agosto alle 21.00 nella galleria d’arte moderna di Palermo si esibiranno Serena Ganci e la Tatum orchestra in “La cantata dell’amore e della morte”.

La poliedrica artista, che unisce musica e teatro in modo sempre molto personale e potente, metterà in scena “La cantata dell’amore e della morte”. Insieme a lei la Tatum orchestra guidata dall’eclettico trombettista Alessandro Presti che ha curato anche gli arrangiamenti.

La cantata dell’amore e della morte è un vero e proprio spettacolo musicale costruito sui brani dell’artista palermitana, in dialogo con testi teatrali interpretati dalle attrici e dagli attori e performer Daniela Macaluso, Stephanie Tailladier, Davide Celona e Ugo Giacomazzi. La musicista e performer, da quasi 10 anni al fianco di Emma Dante in veste di compositrice e musicista di scena, regalerà al pubblico palermitano un concerto teatrale in cui la parola si fa musica e il corpo diventa parola. Uno spettacolo che piange l’amore e sorride alla morte, celebrando in ogni caso la magnificenza della vita.