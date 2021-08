Taormina (Me): Cavalleria rusticana e “dodici anni dopo” al teatro greco

Si preannuncia una serata magica presso il Teatro Greco di Taormina, dove, il 20 Agosto alle 21.30, prenderà vita un sogno chiamato opera lirica: Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e il suo seguito, “Dodici anni dopo”, di Mario Menicagli in prima mondiale.

La rappresentazione vedrà schierati due tigri del palcoscenico, Piero Giuliacci e Patrizia Patelmo, rispettivamente Turiddu e Santuzza.

Due complessi di indiscusso prestigio, il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, saranno guidati da Filippo Arlia, per la prima parte e dallo stesso Menicagli per il sequel, Dodici anni dopo; la regia è affidata a Pier Francesco Maestrini (aiuto regista Alessandro Idonea), che muoverà gli artisti sulle opulente scene create in coproduzione con il Teatro dell’Opera Astra di Gozo (Malta).

Per tale occasione sarà presente il Ministro della Cultura maltese, On. Clint Camilleri, per rinforzare il legame che unisce la Sicilia a Malta nel nome della cultura e dell’arte del Mediterraneo; un’ulteriore conferma della vocazione internazionale del Coro Lirico siciliano.

Novità assoluta dell’edizione 2021, in Prima Esecuzione Mondiale, il sequel di Cavalleria Rusticana di Mario Menicagli, che ci proietta a Vizzini dodici anni dopo e sarà rappresentato a conclusione dell’atto unico mascagniano: Alfio è uscito di prigione e chiede il perdono della comunità, Turidduzzu, figlio di Santuzza e Turiddu, scorrazza per l’ameno paese e, nel finale, allegria, gioia e festa in pieno accordo con il tema dell’incontro, file rouge dell’edizione 2021 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

Il capolavoro verista, sempre in coppia con “dodici anni dopo”, sarà poi replicato il 27 Agosto al Teatro greco di Siracusa.

La sezione “taorminese” del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2021 si concluderà il 29 Agosto con le celebrazioni per il centenario della nascita di Giuseppe Di Stefano (1921-2021) e il conferimento del Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano a 4 tra i più importanti tenori del mondo: Celso Albelo, Piero Giuliacci, Aquiles Machado, Chris Merritt. In tale occasione sarà realizzato anche uno straordinario omaggio a Dante: la Sicilia canta Dante. Sarà eseguita, in prima esecuzione mondiale, la composizione “E la bella Trinacria“, scritta da Marco Frisina su commissione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, su testo del sommo poeta, tratto dall’VIII canto del purgatorio.