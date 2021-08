Siracusa: al teatro greco la consegna del premio “fondazione Claudio Nobis/Inda”

Domani sera, venerdì 20 agosto, a Siracusa, al teatro greco, prima dell’ultima replica delle Baccanti di Euripide, sarà consegnato il premio fondazione Claudio Nobis/fondazione Inda. Il riconoscimento nasce per promuovere e sostenere le nuove generazioni di interpreti della scena italiana.

Il premio consiste in 3 mila euro donati dalla fondazione Claudio Nobis, fondata dall’attrice Elena Croce in memoria del marito Claudio, uomo di cultura e appassionato di teatro.

Una giuria di 30 spettatori di età e professioni diverse ha votato il miglior attore o la migliore attrice under 35 di una delle tre produzioni della stazione 2021 di rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa: Coefore/Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore; Baccanti di Euripide per la regia di Davide Livermore, Baccanti di Euripide per la regia di Carlus Padrissa e Nuvole di Aristofane per la regia di Antonio Calenda.

A consegnare il riconoscimento saranno Elena Croce, presidentessa onoraria della fondazione Claudio Nobis; Antonio Calbi, sovrintendente della fondazione Inda e Marina Valensise, consigliere delegato della fondazione Inda.