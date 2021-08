Giardini Naxos (Me): controlli dei carabinieri, scoperti 6 lavoratori in nero

Sei lavoratori in nero sono stati scoperti a Giardini Naxos, nel messinese, dai carabinieri in un locale della movida. Denunciato l’amministratore unico della società per violazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al lavoro nero, in quanto oltre a non aver regolarizzato i lavoratori, avrebbe omesso di sottoporli a visita medica preventiva.

Nei suoi confronti sono state elevate le sanzioni amministrative per un ammontare di circa 25.000 euro e dovrà pagare un’ammenda di circa 15.000 euro. Inoltre, è stata disposta la sopensione dell’attività imprenditoriale in attesa della regolarizzazione delle infrazioni accertate.