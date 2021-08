Pace del Mela (Me): si presenta il libro di Dario Piombino-Mascali

Giovedì prossimo, 19 agosto, alle 21.00 alla pizzeria ArteLievito di Pace del Mela, nel messinese, sarà presentato il libro dell’antropologo messinese Dario Piombino-Mascali, dal titolo “Lo spazio di un mattino”.

Nel centenario della morte, la bambina imbalsamata dei Cappuccini, l’antropologo prende le mosse dalla storia e dalle indagini sulla Bella Addormentata di Palermo per compiere un viaggio attraverso l’infanzia e le sue declinazioni.

Un’infanzia troppo spesso negata, in cui lo studio scientifico e i diversi contenuti culturali diventano un ponte per una riflessione più ampia sul diritto ad essere bambini, in ogni epoca storica e in ogni luogo geografico.

L’autore è partito da questi presupposti per approdare al suo nuovo libro edito da Flaccovio Editore. La prima presentazione sarà quella di Pace del Mela. A dialogare con l’autore sarà la giornalista e scrittrice palermitana Alessia Franco e la docente universitaria e saggista Katia Trifirò.