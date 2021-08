Catania: tentata estorsione, senegalese arrestato dai carabinieri

“Dammi 500 euro o ti scanno”. Un senegalese è stato arrestato a Catania in via Garibaldi dai carabinieri per tentata estorsione. Le manette sono scattate ai polsi di un 42enne originario del Senegal.

L’uomo, giunto a bordo di un ciclomotore nei pressi di un bar di via Garibaldi, ha preso di mira il titolare dell’esercizio pubblico, un 60enne di Catania. non curandosi assolutamente della presenza di diversi clienti seduti ai tavolini del bar, ha estratto dalla tasca un coltello e ha iniziato a brandirlo all’indirizzo del poveretto proferendo frasi dal tono perentorio.

“Io ti scanno, mi devi dare i soldi, mi devo comprare il crack, mettiti in ginocchio e chiedimi perdono, mi devi dare 500 euro, non hai nessun filmato, non puoi fare niente contro di me”. Minacce che hanno costretto il titolare a rifugiarsi all’interno del locale chiudendo la porta d’ingresso a chiave. La provvidenziale richiesta d’aiuto pervenuta al 112 ha permesso l’intervento sul posto dell’equipaggio di una gazzella del radiomobile che è riuscito a bloccare e disarmare l’estortore.

Acquisite le diverse testimonianze rese sia dalla vittima che dai numerosi avventori del locale, i carabinieri lo hanno arrestato, su disposizione del magistrato di turno della locale procura, e condotto nel carcere di piazza Lanza.