Sicilia: un’orchestra di eccellenze siciliane al servizio della grande musica

L’Orchestra da camera Orfeo, torna nei cartelloni concertistici delle più interessanti stagioni musicali siciliane con un programma tutto dedicato alla grande musica di Bach, Vivaldi e Mozart.

Fondata nel 2020 da Domenico Famà (che ricopre la carica di direttore d’orchestra) la compagine si è già distinta per alcune produzioni musicali di alto livello che ne hanno fatto una realtà musicale di qualità e di prestigio. Scopo principale è quello di dedicarsi ad un repertorio musicale vasto, che spazia dalla musica barocca fino alla musica contemporanea, prestando attenzione alla prassi esecutiva e alle fonti musicali di riferimento.

Il primo dei concerti è in programma per mercoledì 11 agosto alle 21.00 presso il Chiostro di Palazzo di Domenico di Modica, in una delle cornici barocche più belle della Sicilia e ospite della prestigiosa Associazione Mozart Italia di Modica, presieduta da Anna Spoto, che per il secondo anno consecutivo ha inserito l’Orchestra Orfeo nella quarta edizione del suo vespero musicale. Un ritorno graditissimo in una stagione che ha proprio tenuto a battesimo nel 2020 la formazione con la produzione dello Stabat Mater di Pergolesi.

In programma la Serenata Notturna K525 e il Divertimento K136 di Mozart, l’Aria della Suite n.3 di Bach, il concerto per flauto e orchestra KV440 di Vivaldi (solista Enrico Luca)e Ergo interest K143 e Kommet her, ihr frecher Sunder K146 di Mozart (soprano solista Giulia Mazzara).

Il secondo concerto estivo è in programma per martedì 7 settembre 2021 alle 21:00 presso il Cortile Platamone del Palazzo della Cultura di Catania, organizzato dalla storica società catanese Amici della Musica (diretta da Annarita Fontana) in coproduzione con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania ed inserito nella stagione musicale estiva catanese 2021.

In attesa della programmazione autunnale ed invernale il direttore Domenico Famà ha espresso profondo entusiasmo per le molteplici risposte positive e di supporto manifestate d molte organizzazioni musicali siciliane che hanno visto nell’Orchestra Orfeo un nuovo punto di riferimento per il futuro della musica d’arte in Sicilia.