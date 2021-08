Palermo: la Regione continua a non pagare le imprese edili, ma i fondi ci sono

I fondi ci sarebbero, ma la Regione continua a non pagare le imprese edili. Da domenica scorsa sono disponibili 3,2 miliardi di euro nelle casse della regione, frutto del riaccertamento dei residui, ma la Regione continua a non pagare le imprese edili. Ad oggi ad Ance Sicilia risulta che solo il dipartimento infrastrutture, come annunciato dall’assessore Marco Falcone, abbia emesso mandati di pagamento, mentre in tutti gli altri sembra non muoversi nulla.

Pare che si attenda la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto sui riaccertamenti, nonostante fosse pubblicato sul sito istituzionale della regione siciliana dalla mattina del 3 agosto scorso. Nemmeno questa mattina è apparso niente nella gazzetta ufficiale della regione siciliana. Dunque cosa manca, si chiede Ance Sicilia che auspica che avvenga quanto prima la pubblicazione, prima che le imrpese muoiano di burocrazia.

“in Sicilia ci sono due mondi – conclude Ance Sicilia – quello reale, fatto di lavoro, rispetto delle regole e del prossimo, ma anche di disagio che nel tempo diventa disperazione e sofferenza e un altro mondo, quella della Regione, che gira al contrario e nel quale tutto va così bene al punto che il grido di dolore delle imprese strozzate dai debiti neanche arriva a sfiorare le orecchie di chi ci vive. Ma Ance Sicilia tallonerà senza tregua questi beati signori, fino a quando non faranno ciò per cui sono pagati”.