Gravina (Ct): Salvo Fazio è il nuovo esperto del sindaco per terzo settore e attività culturali

È Salvo Fazio il nuovo esperto del sindaco nominato a Gravina di Catania per l’associazionismo, il terzo settore e le attività culturali. Lo rende noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso.

Salvo Fazio è il secondo esperto nominato, a norma di legge, insieme a Dante Ingaglio che si sta già occupando da qualche settimana di supportare l’amministrazione nelle politiche per lo sviluppo economico

Il ruolo di Fazio durerà per un anno. “Lavorerò in sinergia con l’amministrazione – ha dichiarato Fazio – per valutare e mettere in campo interventi che possano ridare forza propulsiva a tutte le realtà dell’associazionismo e della dimensione relazionale della nostra comunità. Si tratta di una parte di società civile che è stata fondamentale durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria”.

Salvo Fazio è un libero professionista, titolare di un’attività del settore della consulenza d’immagine e con una lunga esperienza nel mondo dell’associazionismo, del volontariato e nella promozione e organizzazione di eventi pubblici legati alla comunità locale. È stato direttamente coinvolto nelle attività di volontariato e di banco alimentare nella campagna “Gravina aiuta Gravina ed è da sempre impegnato nella comunità politica gravinese. Ha inoltre ricoperto la carica di assessore comunale nel 2012 e 2013 con le deleghe alla polizia municipale, viabilità, traffico, patrimonio e protezione civile. È presidente dell’associazione artistica e culturale “Luci della ribalta” nonché referente territoriale per Gravina di Catania dell’associazione di categoria parrucchieri e affini Cna”