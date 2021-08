Catania: taglia la saracinesca e svaligia un negozio, uomo denunciato

È stato denunciato dagli agenti delle volanti di Catania perché è stato riconosciuto il suo modus operandi. L’uomo aveva infatti tagliato la saracinesca per poi svaligiare un negozio rubando dal registratore di cassa 140 euro per poi scappare. È successo in piazza San Placido dove è stato segnalato un furto in un noto esercizio commerciale.

L’uomo per perpetrare il furto aveva utilizzato una cesoia per tagliare la saracinesca. Gli agenti sono riusciti comunque a risalire al possibile autore, un noto pregiudicato, del quale conoscevano il modus operandi. Una volta nell’abitazione l’uomo, messo alle strette dagli agenti, ha ammesso di aver commesso il furto ed è stato denunciato per furto aggravato.