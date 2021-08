Cefalù (Pa): nuove nomine del vescovo Marciante

Oggi in occasione della memoria liturgica di San Giovanni Maria Vianney, patrono dei parroci, il vescovo di Cefalù, nel palermitano, monsignor Giuseppe Marciante, ha reso note le nomine dei nuovi parroci e amministratori parrocchiali per la diocesi di Cefalù.

Il vescovo Marciante, sentito il parere del collegio dei consultori, ha affidato in solidum e ad experimentum la parrocchia Santa Rosalia di Campofelice di Roccella a don Francesco Giacalone e don Saverio Martina, designando moderatore don Giacalone. Il Vescovo ha inoltre istituito ad experimentum, in attesa delle decisioni del Sinodo diocesano sul tema, le Unità di Pastorale Sinodale nei Comuni di Castelbuono e di Gangi, designando come moderatori rispettivamente don Marcello Franco per le Parrocchie di Castelbuono e don Giuseppe Amato per quelle di Gangi, e la Diaconia Santa Maria dei Poveri con sede nella Parrocchia Sant’Ambrogio in Cefalù, affidandone la cura pastorale al diacono Giuseppe Giglio, collaboratore nella Parrocchia Santa Maria della Lettera in Finale di Pollina.

La Diaconia, moderata dai rispettivi amministratori parrocchiali, comprende: le borgate Borrello e Karsa della Parrocchia Santa Maria de Francis, la borgata Casale Botindari della Parrocchia San Giorgio in San Mauro Castelverde e la Contrada Guarneri della Parrocchia Sant’Ambrogio in Cefalù.

Mons. Marciante ha infine disposto la nomina di: