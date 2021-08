Trapani: al via la prima edizione del “festival Egadà”

Partirà mercoledì 11 agosto la prima edizione del “Festival Egadà – musica, arti e isole”, ambientato nella straordinaria cornice delle isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo.

Un festival giovane e isolano che racconta le Egadi puntando su artisti prestigiosi di livello nazionale e internazionale. Gli eventi si svolgeranno ad agosto e settembre e metteranno insieme cultura, musica, valorizzazione del territorio, tradizioni locali e divertimento, anche per i più piccoli.

I nomi di punta di questa prima edizione saranno l’artista Loste, street artist di fama internazionale, già autore del muales che raffigura Falcone e Borsellino a Palermo, che si esibirà in apertura del festival nella realizzazione di una straordinaria opera d’arte a cielo aperto.

L’8 settembre il maestro Angelo Privitera, per oltre 30 anni tastierista di Franco Battiato, insieme al Quartetto italiano e al premio Tenco Fabio Cinti, suoneranno in onore alla scomparsa del maestro siciliano proponendo i più grandi capolavori.

PROGRAMMA

11-12-13 agosto

SAN GIACOMO: L’ARTE CHE ABBATTE I MURI

L’artista di fama internazionale Loste dipingerà un’opera straordinaria sulle mura del vecchio Carcere di San Giacomo, raffigurando un personaggio favignanese ormai divenuto mitologico, simbolo di amore per l’isola, protezione dell’ambiente, purezza e identità del territorio e visione del futuro. Un evento senza precedenti che inaugura un percorso di valorizzazione e restituzione del Castello di San Giacomo alla collettività. EVENTO GRATUITO

27 e 28 agosto

STREET ISLANDS ARTIST

Un gruppo di straordinari artisti di strada, l’associazione Kiklos, protagonisti del famoso Festival di Valdemone, si esibiranno in 4 spettacoli sensazionali, colorando e rallegrando le strade di Levanzo e Marettimo. EVENTO GRATUITO

8 settembre

OVER AND OVER AGAIN. FRANCO BATTIATO E I 40 DE LA VOCE DEL PADRONE

Nell’anno della morte del grande artista siciliano, uno straordinario concerto per Franco Battiato, con la sua orchestra. Per la prima volta a Favignana, nell’incantevole cornice dell’Ex stabilimento Florio, si esibirà l’orchestra storica di Franco Battiato: il “Quartetto Italiano”, che ha accompagnato Battiato negli ultimi 30 anni di tournè e di carriera. Il Maestro Angelo Privitera, storico pianista e tastierista di Battiato, porterà in scena “Over and over again” uno spettacolo unico nel suo genere, emozionante e commovente, che ripropone i capolavori di Battiato, interpretate dal cantautore Fabio Cinti (vincitore della Targa Tenco). Il concerto, vedrà incursioni della voce originale di Franco che si mescoleranno al live dell’orchestra.

Biglietti disponibili a partire dal 10 Agosto.