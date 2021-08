Caltagirone (Ct): scipparono anziana in centro, arrestati

Sono stati identificati e arrestati gli autori di uno scippo ad un’anziana in pieno centro a Caltagirone, nel catanese. Le manette sono scattate ai polsi di un 21enne e di un 17enne, in esecuzione di due provvedimenti emessi dal gip di Caltagirone e del tribunale dei minorenni in ordine al reato di furto con strappo in concorso e aggravato.

Le indagini hanno fatto piena luce sul furto con strappo avvenuto lo scorso 8 maggio ai danni di una donna di 57 anni di Caltagirone. La pensionata, uscita di casa nel tardo pomeriggio per recarsi in chiesa, era stata raggiunta alle spalle da un giovane che, con estrema violenza, le scippava letteralmente la borsa contenente 40 euro, il cellulare, documenti ed altri effetti personali, per poi fuggire a bordo di un’utilitaria guidata da un complice.

Gli investigatori dell’Arma, acquisita la denuncia presentata dalla vittima che, in evidente stato di turbamento non riusciva a fornire elementi utili all’identificazione degli autori del reato, tranne la via di fuga dello scippatore, hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del teatro dell’azione delittuosa.

Coprendo con le immagini tutte le possibili vie di fuga dei malviventi, i militari sono riusciti ad individuare l’auto utilizzata dai correi e attraverso la targa hanno fissato i movimenti della macchina prima e dopo il reato convergenti tutti nella zona di interesse investigativo. L’acquisizione di ulteriori testimonianze rese da persone che avevano assistito al fatto reato non ha lasciato alcun dubbio ai militari dell’Arma che, di concerto con i magistrati titolari delle indagini, hanno raffigurato un quadro probatorio che ha permesso l’arresto dei malviventi e la loro sottoposizione agli arresti domiciliari.