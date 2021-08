Caltagirone  (Ct): al film festival le grandi famiglie del cinema italiano e del vino siciliano

Storie d’eccellenza: le grandi famiglie che hanno reso universale il cinema italiano e i vini tipici del territorio del Calatino, documentati da quasi 4.000 anni. Il quarto appuntamento con il Caltagirone Film Festival ha riservato emozioni, profumi e sapori. La serata è stata dedicata al cinema italiano di qualità, prodotto e diretto dalla famiglia Bolognini. Graditissima ospite della serata Carlotta, ultima discendente della prestigiosa famiglia di cineasti.

Il direttore artistico Sergio d’Arrigo ha introdotto la proiezione de “I Figli del Set”, sottolineandone l’alto valore culturale e la ricchezza dei valori in esso contenuti. Il film ripercorre attraverso gli occhi dei figli oggi adulti dei più importanti protagonisti del cinema italiano la storia dello stesso dal dopoguerra ad oggi. E proprio Carlotta Bolognini, accolta dai produttori della rassegna Claudia Sciacca e Andrea Annino, ospitata nella loro tenuta Valle delle Ferle, ha svelato ai presenti le idee che hanno portato alla realizzazione di questo bellissimo docufilm, sapientemente diretto dal regista Alfredo Lo Piero fondatore della Scuola di cinema di Catania, recentemente impegnato nella realizzazione del visionario progetto Sicily Integration Village, la Cinecittà Catanese. La celebre produttrice, con eleganza e gentilezza, ha condiviso con il pubblico molti bei ricordi della sua vita trascorsa accanto al padre Manolo ed allo zio Mauro. Molto gradita la sua presenza dal pubblico che l’ha più volte calorosamente applaudita.

La parte della serata dedicata alla degustazione dei vini è stata affidata alla Federazione Italiana Sommelier (FIS) che ha illustrato una sfumatura “rosa” dell’uvaggio di Frappato e Nero d’Avola. Gli ospiti sono stati guidati dalla brillante Agata Arancio in una verticale davvero inusuale in abbinamento ad un box di prodotti tipici a km 0. A seguire, Giancarlo Francione, presidente di ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa ed Acquaviti) Sicilia e vice presidente ANAG nazionale, ha impreziosito la degustazione della Grappa di Cerasuolo di Vittoria Valle delle Ferle, premiata di recente con la medaglia d’argento al Alambicco d’oro, con un gustoso abbinamento con il cioccolato artigianale prodotto a Grammichele da Francesca Tornello.

Venerdì 6 agosto ultimo appuntamento in calendario per questa edizione del Caltagirone Film Festival. Luigi Salvo, direttore di giornalevinocibo.com, insieme a Giovanni Carbone, sommelier FISAR, ed altri ospiti farà un “viaggio” alla scoperta delle peculiarità di Caltagirone come territorio vitivinicolo e guiderà la degustazione del Rosato, del Frappato e del Cerasuolo di Vittoria Valle delle Ferle, accompagnando i vini con prodotti a km 0. Con Anastasia de Luca, fiduciaria della condotta di Catania di Slow Food, si parlerà delle eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Molto atteso il concerto “Il suono dell’immagine” del celebre compositore Paolo Vivaldi, autore di numerosissime colonne sonore di film di successo per Rai e Mediaset.