Calcio: Mazzarrone, un volto nuovo e una riconferma

Altri due tasselli nevralgici nella squadra del Mazzarrone Calcio con Amadou Dieme e la riconferma di Francesco Napolitano. Dieme, gambiano, 23 anni, esterno dotato di grande velocità e propensione all’inserimento, soprannominato “Pendolino” e Napolitano che ha alle spalle cinque stagioni al Caltagorione e per sei gionate ha giocato allo Sporting Eubea lo scorso anno. L’attaccante di Caltagirone, 22 anni, nasce come prima punta, ma può giocare da esterno.

Napolitano, cresciuto nelle giovanili dell’Usa Sport, è nel Catania che poi vive il suo momento speciale giocando sino alla Primavera e guadagnandosi la convocazione anche in prima squadra. Dopo le esperienze con Lanusei, Marsala, Ragusa e Caltagirone arriva al Mazzarrone.

“Le sensazioni che provo dentro – spiega – sono positive. Sono contento di far parte per un altro anno di questo grande progetto. Sono contento di far parte per un altro anno di questo grande progetto. All’interno della società del Mazarrone si vive tutto con tranquillità e serenità, questo ci dà modo di esprimerci al massimo. Sul campionato dico che con molta ambizione ci toglieremo belle soddisfazioni”.