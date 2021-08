Vulcano (Me): perde l’orientamento dopo una caduta, giovane salvato dai carabinieri

È stato soccorso e salvato dai carabinieri un giovane che ha perso l’orientamento dopo una caduta accidentale sull’isola di Vulcano, nelle isole Eolie, in provincia di Messina. È successo nella tarda serata di ieri. Protagonista un 21enne del messinese.

I suoi familiari avevano segnalato di aver sentito poco prima il giovane telefonicamente e che era in stato confusionale. I carabinieri hanno immediatamente organizzato e coordinato le ricerche insieme ai volontari del posto. Il giovane è stato localizzato in una scarpata in località Capo Grillo.

Il giovane, che ha riportato a prima vista contusioni ed escoriazioni, è stato medicato sul posto per le prime cure del caso e poi elitrasportato in codice giallo per trauma cranico con commozione cerebrale all’ospedale Papardo di Messina e non è in pericolo di vita.