Catania e Palermo: incendi in città

Il forte caldo di questi giorni contribuisce ad alimentare le fiamme degli incendi di ieri e oggi. Ieri i roghi sono divampati tra Piana degli Albanesi, Strasatto Altofonte e San Giuseppe Jato, nel palermitano. Le squadre antincendio tra vigili del fuoco e forestali hanno fatto evacuare anche alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. La cenere ieri è piovuta persino a Palermo.

Un incendio è divampato anche a Petralia, nella zona della miniera e, ancora a Misilmeri. L’azione degli incendiari, insieme alle alte temperature e il vento che si è alzato, sta provocando ingenti danni alla vegetazione.

Brucia anche la Sicilia orientale. A Catania un vasto rogo si è sviluppato nella periferia della città tra il rione Fossa della creta e via Palermo. Il fumo si sta alzando altissimo e il traffico è stato bloccato in via precauzionale sull’asse dei servizi. Le fiamme stanno anche incendiando le tombe al cimitero. Altri 15 incendi sono stati segnalati nel catanese, in particolare nella zona tra Paternò, Ragalna e Biancavilla. Altri 14 roghi sono stati segnalati nel Calatino e sei richieste di soccorso sono arrivate da Acireale a Giarre.