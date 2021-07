Catania: rubano alcolici, denunciati due pregiudicati

Due pregiudicati di 21 e 34 anni sono stati indagati in stato di libertà per furto aggravato in concorso di alcolici. I furti avvenivano nei supermercati.

I fatti risalgono allo scorso aprile quando i due malviventi, recatisi in un supermercato, avevano acquistato una busta per la spesa capiente e una volta nel reparto bevande l’hanno riempita con svariate bottiglie di alcolici, per un importo di svariate centinaia di euro.

Successivamente, anziché andare alla cassa, si dirigevano verso le porte d’accesso scorrevoli del supermercato che consentivano solo l’entrata e dopo averle bloccate uscivano fuori con il carrello carico di alcolici. Una volta caricata in auto la refurtiva si allontanavano a gran velocità.

I poliziotti, dopo l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare e riconoscere i responsabili del furto, nonostante indossassero le mascherine di protezione. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, sono stati denunciati per furto aggravato commesso in concorso.