Caltanissetta: aggressione in un locale pubblico, emessi dei Daspo

Divieti di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento pubblico sono stati emessi dal questore di Caltanissetta per un’aggressione avvenuta la notte dello scorso 26 giugno nella zona del mercato storico denominata “strata ‘a foglia” interessata dalla movida nissena, venivano segnalate risse in diversi punti.

In particolare, agenti hanno rintracciato un giovane che reava evidenti segni di aggressione. Questi riferiva di essere stato aggredito da tre uomini per futili motivi con calci e pugni e scaraventato contro una vetrata di un locale che andava in frantumi, contestualmente veniva segnalata un’altra rissa in piazza Marconi e avvistamenti degli aggressori.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei tre ed è emerso che, nel corso della serata, con intento provocatorio, avevano innescato diverse risse nei locali della movida, con pregiudizio della vivibilità del centro storico.

Il questore ha emesso nei confronti dei giovani responsabili dei disordini il provvedimento di Daspo per due anni nella zona del mercato storico, piazza Mercato e piazza Marconi, oltre che lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi, nelle aree antistanti gli stessi ed in quelle destinate a parcheggio, nonché a tutte quelle abitualmente deputate a luogo di incontro fra giovani.