Caltagirone (Ct): in casa aveva un fucile clandestino, arrestato

Un fucile clandestino era nascosto nella sua casa. Per questo i carabinieri di Granieri hanno arrestato un 57enne del posto ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e di munizionamento.

Nell’ambito di un’attività finalizzata alla verifica delle armi e del loro relativo munizionamento censite nel territorio di competenza, i militari hanno effettuato numerosi controlli anche per dare riscontro alla loro attenta attività di indagine su alcuni sospettati di poter detenere armi in modo illegale.

In particolare, i carabinieri sono andati nell’abitazione del 57enne in contrada Bosco di Mezzo che, dopo aver appreso il motivo della loro presenza e resosi conto dell’ineluttabile guaio giudiziario in cui stava per cacciarsi, ha consegnato spontaneamente ai carabinieri una carabina calibro 22 con matricola abrasa, nascosta su un ripiano dietro alcuni bidoni, nonché 124 cartucce dello stesso calibro. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.