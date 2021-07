Capo d’Orlando (Me): fogna in spiaggia, interrogazione della minoranza

Sversamenti fognari in mare a Capo d’Orlando, nei pressi della “Gambitta Milio”. Uno sversamento dalle potenziali gravissime conseguenze sul piano igienico sanitario sia per i residenti in zona che per i fruitori delle spiagge del centro tirrenico del messinese. A renderlo noto sono i consiglieri di minoranza del comune che hanno presentato in merito una interrogazione urgente.

I consiglieri chiedono all’amministrazione, guidata dal sindaco Franco Ingrillì, quali iniziative saranno intraprese per risolvere immediatamente il “problema e scongiurare la possibile e grave conseguenza di carattere igienico sanitario per residenti e fruitori della spiaggi”. L’interrogazione è a risposta scritta e ne è stato richiesto l’inserimento all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.