Tortorici (Me): la premiazione di foto per il calendario della Pro Loco

Rilanciare il turismo anche attraverso un contest fotografico. È questo l’obiettivo della Pro loco di Tortorici, guidata dalla presidentessa Lidia Calà Scarcione che ha lanciato un concorso fotografico. Le foto vincitrici andranno a comporre il calendario di Tortorici per il 2022. Gli autori degli scatti saranno premiati il prossimo 24 e 25 luglio nella chiesa della Badia, nel cuore del paese del messinese.

Sono stati tanti i fotografi che hanno risposto da tutta la Sicilia. Saranno 13 le foto che andranno a comporre il calendario. A selezionarle sarà una giuria presiedutadall’artista Mimma Nicolosi Palana e composta dagli architetti Nuccio Lo Castro, Massimo Ioppolo e Giuseppe Fazio; dai fotografi Gaetano Spagnolo, Pierangelo Contessa, Nino Bartuccio e Lorenzo Cassarà e dal pittore Simone Caliò.

“L’iniziativa non si conclude in questa due giorni – spiega Lidia Calà – ma si pone l’obiettivo di far conoscere il nostro borgo montano. L’idea nasce dalla volontà di fare qualcosa di propositivo dopo mesi di privazioni dovute al lockdown, incentivando fotografi o semplici appassionati per visitare luoghi all’aperto, oltre ai musei e ai luoghi più iconici di Tortorici per immortalare quegli scorci e dare una visibilità a tutto il territorio. Cerchiamo anche di dare spazio agli artisti locali attraverso l’arte fotografica per raccontare le bellezze insite nel nostro paese”.

E’ bene anche ricordare che a Tortorici c’è uno dei più grandi musei di fotografia: il Franchina-Letizia, ospitato nei locali del vecchio comune. Si tratta del più vasto fondo fotografico fra quelli esistenti in Sicilia e il secondo per importanza in tutta Italia, dopo il museo Alinari di Firenze.

Il fondo costituisce per Tortorici un vero e proprio serbatoio della memoria storica e territoriale. Moltissime le lastre non sviluppate e anche le foto ritoccate e dipinte a mano, tutte risalenti agli anni Novanta dell’Ottocento e gli anni Novanta del Novecento. Il museo è dedicato alla memoria di monsignor Calogero Franchina, sacerdote appassionato di fotografia, la cui arte apprese direttamente in Francia.

“Vogliamo valorizzare questo nostro gioiello – prosegue la presidentessa della Pro Loco – per far conoscere a tutti il ricco patrimonio artistico e culturale di cui Tortorici è stata testimone nell’ultimo secolo”.

“Tortorici: arte, cultura e natura” vuole diventare un appuntamento annuale fisso. Un festival della fotografia. La mostra fotografica sarà inaugurata il 24 luglio alla presenza dell’onorevole Bernadette Grasso e alla serata conclusiva di domenica 25 luglio parteciperà il presidente del parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza.