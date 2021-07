Sarà la Juventus di Allegri la squadra favorita del campionato?

Mentre tutte le squadre di serie A sono ormai in ritiro e stanno iniziando a programmare la stagione che inizierà il prossimo 22 agosto, è tempo di vedere quali sono attualmente le quote per la vittoria dello scudetto 2022. Per la maggior parte dei bookies, inclusi i più titolati, sarà la Juventus di Massimiliano Allegri la formazione più accreditata per la conquista del tricolore. Sempre sul fronte scommesse non ci sono dubbi circa la retrocessione della Salernitana, nonostante durante la passata stagione fosse data come retrocessa una formazione che si è poi distinta per un campionato esemplare: lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Detto questo le quote scudetto vedono in vantaggio la Juventus rispetto alla campione d’Italia in carica, l’Inter di Simone Inzaghi. Parliamo di un solo punto percentuale, ben differente rispetto alla terza forza, sulla carta per il campionato: l’Atalanta di Gasperini data però vincente solo a 6.50, 7.00. Ancora più distaccati per organico, idea di gioco e blasone appaiono al momento il resto delle squadre considerate comunque tra le più titolate per la lotta Champions. Si tratta infatti di Roma, Napoli e Lazio. Tre squadre che hanno cambiato tecnico, a differenza del Milan, che invece ha confermato anche per questa stagione Stefano Pioli. Stagione dove il Milan ritrova la Champions League dopo un lungo digiuno, mentre per le romane e il Napoli c’è tanta voglia di tornare a esprimere quell’idea di calcio delle passate stagioni. Ricordiamo come il Napoli fino a due anni fa era dato come una delle squadre favorite per la vittoria del titolo. I tempi però sono cambiati e sono andati via già due tecnici, stessa cosa che è capitata anche alla Roma che passa ora da Paulo Fonseca al tecnico, sempre portoghese, José Mourinho.

L’idea di Friedkin, presidente della Roma è quello di rilanciare la squadra e riportarla ai vertici della serie A e perché no, anche in ottica di Champions League. La Roma riparte quindi da una quotazione che la darebbe vincente a 12.00, poco distaccata rispetto a Milan e Napoli, le cui quote si aggirano tra 9.50 e 11.50, mentre la Lazio di Maurizio Sarri è considerata attualmente la settima forza di questo campionato. Idea interessante anche in termini delle migliori app scommessedove sarà possibile piazzare una giocata oltre che sulla vincente del torneo, anche sulle singole gare di campionato che inizierà il prossimo 22 agosto, come preannunciato con la pubblicazione del calendario 2021-2022.

Naturalmente sarà da verificare se uno dei top club verrà rinforzato da un clamoroso colpo di mercato, seppur questo calciomercato sembra riportarci con la mente a quello della passata stagione, dove ci sono stati pochissimi colpi di mercato, tra entrata e uscita. Il Milan al momento perde uno dei suoi giocatori più forti, Gigio Donnarumma, passato come tutti ben sanno al PSG per la sua nuova esperienza in Ligue 1.

Per quel che concerne invece le quote salvezza e retrocessione, partono sfavorite tutte e tre le neopromosse, Empoli, Venezia e Salernitana, seguendo lo stesso canovaccio della passata stagione, con Crotone, Spezia e Benevento, date come sfavorite per la lotta salvezza. Accompagnano quest’anno le neo promosse, lo Spezia, che non è più guidato dal tecnico Vincenzo Italiano, ora passato alla Fiorentina, mentre il terzetto composto da Torino, Cagliari e Verona, dovrà dimostrare di essere all’altezza del campionato di seria 2021-2022.

Anche Fiorentina, Genoa e Udinese non sono esenti da questo tipo di criterio, che pone quindi ben 10 squadre nella lotta salvezza. Potrebbe essere in effetti uno dei motivi per cui sarà interessante seguire questa stagione, come è accaduto durante lo scorso campionato, con la sfida Champions e quella salvezza che si sono concluse proprio durante le ultime fasi salienti della stagione.