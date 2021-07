Catania: lite al ristorante, due denunciati

Due persone sono state denunciate a Catania per una lite ad un ristorante in via Plebiscito. I carabinieri per questo hanno denunciato un 43enne di Catania e un 55enne di Misterbianco per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati nella notte dello scorso 17 luglio intorno alle 21.30 quando sono giunte telefonate al 112 da parte di alcuni cittadini che segnalavano una violenta lite in corso tra gli avventori di un ristorante.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno dovuto faticare per portare alla ragione i contendenti che avevano anche impropriamente utilizzato dei bastoni della struttura esterna dello stesso ristorante.

L’origine della lite sarà da addebitare al comportamento dei due denunciati che avevano percosso la proprietà del ristorante e il figlio minore, venendo bloccati dagli altri avventori intervenuti a difesa di questi ultimi che sono stati dimessi con una prognosi ognuno di 30 giorni.