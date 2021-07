L’industria tecnologica e la competitività del mercato

Una delle maggiori preoccupazioni nella politica tecnologica è cercare di capire quanto sia realmente competitivo il settore tecnologico. Guardando le quote di mercato riportate, la risposta potrebbe sembrare facile. Ma la tecnologia rimane un mercato in rapida evoluzione e ci sono molte caratteristiche del settore che respingono l’idea che la quota di mercato sia una perfetta indicazione del potere di mercato. Un fattore importante è il problema di come vengono definiti i mercati. Nel considerare la concorrenza nel mercato pubblicitario, è corretto guardare solo al mercato pubblicitario online o è meglio guardare all’intero mercato pubblicitario? Come si tiene conto della forte concorrenza tra editori digitali e cartacei per la pubblicità?

Definire i mercati può essere difficile nella tecnologia

Ci sono due problemi nel tracciare linee attorno ai mercati tecnologici e quindi nell’usare quelle quote di mercato come principale volano della competitività. In primo luogo, il ruolo che i prodotti tecnologici svolgono nella società può cambiare man mano che si evolvono, diventando improvvisamente concorrenti di altri prodotti e servizi in mercati che in precedenza sembravano non correlati. Netflix era una società di vendita di DVD per corrispondenza che è diventata una società di streaming e infine un produttore di contenuti. È stato definito l’ultimo disgregatore digitale e le società di intrattenimento consolidate stanno cambiando per adattarsi al mercato dell’intrattenimento sulla scia dell’interruzione di Netflix. E ora, i videogiochi stanno diventando concorrenti della TV e dei servizi di video in streaming, interrompendo i perturbatori.

Il successo degli smartwatch è stato già auspicato per il 2022

Possiamo aspettarci anche future evoluzioni tecnologiche. Ad esempio, gli smartwatch sono attualmente un complemento agli smartphone. Ma questi dispositivi stanno già iniziando a integrare la tecnologia LTE e possono effettuare chiamate ed eseguire altre funzioni in modo indipendente. Gli smartwatch potrebbero un giorno competere direttamente con gli smartphone, soprattutto se ci sono cambiamenti nella tecnologia o nelle preferenze dei consumatori che rendono gli smartwatch più attraenti. Questo tipo di passaggio dal complemento al sostituto è già avvenuto. Il mobile computing è diventato per alcuni un sostituto quasi completo del desktop computing. La navigazione web mobile ha superato per la prima volta il desktop nel 2016 e da allora è stato il modo più popolare per accedere a Internet per la maggior parte del tempo. Questo aspetto ha contribuito a ridisegnare e a dare una nuova possibilità in termini strategici al settore del gambling online, che durante gli anni precedenti aveva mostrato una flessione significativa. Possiamo ora vedere come per le attrattive digitali da casinò i giochi roulette siano tornati ad avere una nuova massa critica di utenti che per oltre il 70% dei casi accede e gioca direttamente tramite dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Cosa offrono e propongono oggi le maggiori aziende tecnologiche

In secondo luogo, le aziende tecnologiche più importanti offrono un paniere di prodotti e servizi sia correlati che non correlati. Può essere difficile tracciare dei limiti intorno a questi prodotti quando ci si impegna nell’analisi della concorrenza. Ad esempio, la ricerca è tutto ciò che digiteresti in una casella di ricerca? Oppure esistono mercati separati per cose come la ricerca di prodotti, la ricerca locale o motori di risposta come Wolfram Alpha? In altre parole, i consumatori richiedono un prodotto confezionato o qualcosa in cui possono sostituire ogni funzione? Questa domanda si è verificata nel caso Microsoft del circuito DC. Una delle accuse contro Microsoft era che si era impegnata in un collegamento illegale del suo browser al suo sistema operativo, ma Microsoft sosteneva che fosse tutto un prodotto. La Corte ha avuto difficoltà a risolvere questa questione a causa della natura complicata del caso. Sebbene la Corte abbia stabilito che il browser e il sistema operativo di Microsoft erano prodotti separati, ha ritenuto valido l’argomento secondo cui il raggruppamento e l’integrazione possono essere preziosi per i consumatori e per il progresso della tecnologia.

Il problema del circuito DC con la questione del pareggio non è inaspettato. Il mercato della tecnologia è confuso perché la maggior parte dei prodotti è costituita da componenti che possono anche essere acquistati in modo indipendente. Ci sono consumatori che desiderano offrire loro un’esperienza completa nel modo più semplice possibile e consumatori che desiderano personalizzare la propria esperienza con il miglior prodotto o funzionalità per sé stessi in ogni classe. Ciò può rendere i mercati difficili da definire e molti consumatori cadono da qualche parte nel mezzo.

Il punto di vista dei consumatori: il prodotto funzionale

I consumatori possono anche modificare il proprio comportamento in base allo stato della tecnologia e ad altre forze di mercato; Il mercato consumer desktop ne fornisce un buon esempio. Per molti, il computer desktop è il prodotto. Per alcuni il prodotto è ogni singolo componente che possono acquistare separatamente, in base alle proprie esigenze, e assemblare in casa. Questi potrebbero costituire mercati separati, o forse no. Anche se lo fanno, questi mercati possono improvvisamente cambiare. Ad esempio, la criptovaluta ha creato una nuova domanda di schede video, che sono adatte per l’estrazione di criptovaluta, che ha causato uno shock sui prezzi. Questo shock ha avuto anche strani effetti sui prodotti pre assemblati. A un certo punto i dock per schede video, un prodotto commercializzato per gli utenti di laptop, sono diventati in realtà un modo più economico per acquistare schede video perché potevano essere semplicemente rimossi dal dock. Le unità dock con le schede erano meno costose della sola scheda video.