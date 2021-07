Catania: in città il “performer italian cup”

Arriva a Catania la danza aerea, parte principale delle discipline di arti circensi ed acrobatiche di “performer italian cup”.Giulia Selva, 15 anni, di Motta Sant’Anastasia è la campionessa nazionale di arti circensi ed acrobatiche classe B12/15 e insieme a Sofia Marcellino, 13enne di Mascalucia, rappresenteranno insieme alla squadra l’Italia alle competizione europee 2022 “Performer european cup 2022”.

Le due atlete catanesi sono state preparate per 4 anni per la finale nazionale performer italian cup, superando tutte le fasi provinciali e regionali con risultati eccellenti. Adesso la danza aerea, tecnicamente chiamata acrobatica aerea arriva a Catania grazie a “Malù”, il fitness nel cuore, legato al mondo del circo grazie anche a rapporti di collaborazione con il circo Greca Orfei, circuito nazionale.

L’acrobatica aerea è una disciplina artistica/sportiva che arriva dal magico mondo del circo, si sviluppa grazie all’ausilio di vari tipi di attrezzi come tessuti, cerchi aerei, cinghie, trapezi, corde, spirali, ecc.

Il circuito Malù nasce a Catania 4 anni fa e accoglie in accademia le ragazze Giulia Selva e Sofia Marcellino, preparandole negli anni per competere con Aerealiste da tutta Italia, aggiudicandosi la medaglia d’oro Giulia Selva, prendendo i titoli di campionessa nazionale e perfomer pass Giulia e Sofia come performer Malù. Entrambe competeranno in rappresentanza dell’Italia insieme alla squadra della categoria.

E’ la prima volta che in Sicilia si effettua la tappa nazionale “performer italian cup” e che due siciliane raggiungono il podio. La loro preparazione è stata davvero impressionante, anche durante il periodo buio della chiusura di tutta Italia e per la Sicilia artistica e sportiva è un grande onore poter essere presente alle competizioni europee contro 36 paesi del mondo. Il potenziale artistico delle due giovanissime atlete è stato più volte riconosciuto anche dal mondo del circo con importanti ospitate al circo Greca Orfei come artisti di danza aerea e come madrine per la stagione accademica di tutti i progetti dell’accademia Malù.

Le due giovani atlete si impegnano nella loro disciplina e seguono anche un percorso di studio alla scuola superiore liceo coreutico Angelo Musco di Catania. di mattina a scuola e nel pomeriggio continuano ad esercitarsi in danza classica, contemporanea e aerea con insegnanti anche di calibro internazionale tra cui Manuel Scavuzzo che vanta i titoli di Veterano dello sport Italia, formatore nazionale acrobatica aerea presenter nazionale e vice responsabile europeo di arti circensi ed acrobatiche metodo pass di Valentina Spampinato.

L’acrobatica aerea dell’accademia Malù grazie a due performer appena affacciate al mondo artistico e sportivo porterà in alto la bandiera siciliana e italiana alle prossime competizioni europee che si terranno ad ottobre del 2022 in attesa di conoscere il paese che ospiterà le competizioni. Intanto le ragazze continueranno a prepararsi con l’unico obiettivo di salire sul podio e di gridare al mondo che “siamo italiani, ma figli di una terra piena d’amore per l’arte e lo sport, la Sicilia!”.