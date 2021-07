Siracusa: all’Ortigia film festival seconda serata di proiezioni

Seconda serata di proiezioni per la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Martedì 13 luglio in Arena Minerva alle ore 21:00, per il concorso lungometraggi, EST – Dittatura Last Minute di Antonio Pisu.

Il film, tratto da una storia vera narra di un viaggio di tre amici, da Cesena all’Europa dell’Est nell’ottobre del 1989 mentre il mondo sta per cambiare. Al termine della proiezione Antonio Pisu e il produttore Paolo Rossi Pisu incontreranno il pubblico del Festival.

Alle 23:00, in Arena Minerva, per il Concorso internazionale Documentari, sarà la volta di The Rossellinis di Alessandro Rossellini, nipote del grande Roberto. Il film affronta con ironia la saga della famiglia Rossellini. Il regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

In Arena Logoteta, alle 21:00, per la sezione Cinema e teatro, sarà la volta di Riccardo va all’inferno, di Roberta Torre. In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare.

Alle 23:00, per il Concorso internazionale Documentari, Forest Hymn for Little Girls, di Sara Bonaventura. Il documentario racconta le lotte e le audaci imprese di un gruppo di bambine di cinque anni in mezzo alla natura.

Per Voce del Mare, alle 21:30, nella sala proiezioni dell’Area Marina protetta del Plemmirio, I tesori del Plemmirio, di Antonio Drosi. Un viaggio sottomarino alla scoperta dei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Al termine della proiezione, la Presidente dell’A. M. P. del Plemmirio Patrizia Maiorca e il regista Antonio Drosi incontreranno il pubblico. Alle ore 22:00, Tesori Sottomarini – Underwatere Treasures di Robert Nixon. Il racconto di una straordinaria avventura che segue la leggenda degli oce- ani Sylvia Earle, il famoso fotografo subacqueo di National Geographic Brian Skerry, lo scrittore Max Kennedy e la loro squadra di subacquei in un viaggio di un anno nel tentativo di ispirare il presidente degli Stati Uniti d’America a realizzare “parchi blu” statunitensi, inviolabili, da difendere a tutti i costi dall’inquinamento.

Alle 22:45, Il tesoro nascosto delle isole Tremiti di Flavio Oliva. Una spedizione scientifica alla ricerca di un antichissimo tesoro sommerso. Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti. Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.

Questi i Premi del festival per la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio Miglior Interprete OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e premio Cinemaitaliano.info al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i documentari, in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, sarà assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior documentario.

Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai Cinema Channel OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival, come ogni anno, assegnerà il premio Miglior Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.

Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.