Palagonia (Ct): attività antidroga dei carabinieri a Scordia e Ramacca

Vasto servizio antidroga dei carabinieri di Palagonia, nel catanese. L’attività ha permesso di denunciate a piede libero un 22enne di Scordia e arrestare un 27enne di Ramacca, entrambi ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel comune di Scordia, in particolare, in tarda serata, l’equipaggio di una pattuglia del nucleo radiomobile ha notato la presenza del 22enne che camminava lungo via Garibaldi e, poiché il giovane era una loro vecchia conoscenza hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. In effetti, la loro strana “sensazione” è stata subito riscontrata dai fatti perché in un pacchetto di sigarette il giovane teneva nascoste 8 dosi di marijuana, poi raddoppiatesi quando la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, consentendo ai militari di trovarne altre 8 all’interno di una statua di gesso, mentre nella sua camera è stata rinvenuta una grande quantità di semi di cannabis indica e di materiale per il confezionamento delle singole dosi.

A Ramacca i carabinieri del nucleo operativo e della locale stazione hanno arrestato il 27enne dopo averlo sottoposto alla perquisizione domiciliare della sua abitazione di via Machiavelli. La ricerca, nonostante l’uomo avesse preliminarmente dichiarato di non detenere alcunché, ha permesso ai militari di trovare nascosta sotto un cumulo di indumenti una scatola contenente 142 dosi di marijuana per un peso complessivo di 250 grammi nonché un bilancino di precisione nel cassetto di un mobile del bagno.