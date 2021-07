Palermo: viaggio interiore dello scrittore Schiera

Un viaggio interiore tra immagini, emozioni, memorie e sentimenti. È questo il percorso letterario ed emotivo del poeta e scrittore palermitano Antonino Schiera con la raccolta di versi “Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo”.

L’opera edita da Il convivio, sarà presentata ufficialmente domani, 2 luglio a Palermo, nella sala delle carrozze di villa Niscemi, a partire dalle 17.30. insieme all’autore, in qualità di relatrice, ci sarà la professoressa Francesca Luzzio.

“Questa pubblicazione – afferma l’autore – è la naturale prosecuzione di un percorso letterario che ho intrapreso nel 2013, anno in cui ho esordito con la mia prima raccolta di poesie, aforismi e dediche d’amore”. Ovvero, la silloge dal titolo “Percorsi dell’anima” pubblicata da Europa edizioni.

Secondo Antonino Schiera, “Sciabordio vitale sotto il cielo plumbeo”, rappresenta un’ulteriore tessera del mosaico letterario in fase di formazione, nel quale entra a buon diritto anche la seconda raccolta di versi “Frammenti di colore” a cura di La Gru Edizioni.

Opere diverse unite dal filo rosso dell’amore verso la scrittura, una propensione artistica che, come spiega lo stesso autore, “ad oggi è sfociata prevalentemente nella poesia, ma che trova sfogo anche nella prosa”. Non a caso “la valigia gialla”, primo racconto autobiografico di Antonino Schiera pubblicato da Libero Marzetto editore, esce in contemporanea in libreria. “La sacca esistenziale che mi piace rappresentare con riferimento a tutte le azioni del quotidiano – spiega lo scrittore e poeta – si arricchisce di un nuovo lavoro, frutto delle mie esperienze e dell’ispirazione che porta alla luce, riordinandolo, il turbinio di sensazioni, pensieri e intuizioni che si agitano nel nostro inconscio e che, infine, riescono a trovare uno sbocco su una pagina che era totalmente bianca sino a qualche minuto prima”.