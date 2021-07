Gravina (Ct): lavoro e inclusione, siglato protocollo d’intesa con il centro per l’impiego

Oggi a Gravina di Catania è stato siglato il protocollo d’intesa tra comune e centro per l’impiego. L’obiettivo è quello di favorire l’attuazione delle politiche attive a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà e sostegno all’inclusione sociale. Lo rende noto l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Massimiliano Giammusso insieme all’assessore al lavoro e politiche sociali, Valentina Cavallaro.

Alla firma erano presenti la dottoressa Salvatrice Rizzo, dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro e il presidente del consiglio comunale, Claudio Nicolosi. “Grazie a questo protocollo rafforzeremo la collaborazione con il centro per l’impiego – dichiara GIammusso – al fine di implementare la rapidità di risposta ai bisogni delle persone che presentano difficoltà nell’accesso al lavoro. verranno scambiate reciprocamente informazioni relative agli interventi di presa in carico dei soggetti e delle famiglie destinatarie del reddito di cittadinanza e verrà potenziata l’integrazione della rete territoriale con il terzo settore, la formazione professionale e il centro provinciale di istruzione per gli adulti”.

Gli ha fatto eco l’assessore al lavoro e ai servizi sociali, Valentina Cavallaro che ha sottolineato come la firma del protocollo sia il risultato di un impegno costante e dell’attenzione che la giunta GIammusso ha tenuto su questi temi. “Con questo documento adottiamo un modello organizzativo innovativo in relazione all’andamento dei fenomeni che caratterizzano il territorio. Anche in questo caso – prosegue il primo cittadino – desidero ringraziare il dottore Santo Lagona, responsabile dell’11° servizio, per il lavoro svolto con competenza e professionalità.

Ringrazio ancora una volta la dottoressa Rizzo – conclude Giammusso – l’attuazione del protocollo è un esempio concreto di sinergia tra attori istituzionali del territorio”.