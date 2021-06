Messina: “meno male che c’è Luigi” in Restate MUME

Due rassegne estive per il teatro dei 3 Mestieri a Messina. Un cartellone sarà dedicato alla drammaturgia contemporanea e si svolgerà nel programma “Restate al MUME” del museo regionale di Messina. Il secondo, “Fuori in scena 2021 – famiglia e teatro” è dedicato ai bambini e sarà in programmazione nello spazio all’aperto del teatro dei 3 mestieri. Sabato 3 luglio alle 21.30 appuntamento per “Meno male che c’è Luigi”, ad inaugurare la rassegna al MUME.

Un testo scritto da Donatella Venuti, con la regia di Roberto Bonaventura con Gianfranco Quero e Claudia Zappia e musiche originali eseguite dal vivo da Arcadio Lombardo.

Lo spettacolo, prodotto dal teatro dei 3 mestieri in prima nazionale, è un omaggio alla drammaturga, regista e attrice messinese Donatella Venuti, recentemente scomparsa. Un’artista che ha dato molto alla città di Messina, per il suo impegno artistico e per la formazione di giovani attori.

Giovedì 8 luglio alle 19.00 inizierà “fuori in scena 2021 – famiglia a teatro” con lo spettacolo “A pinna di Hu”, liberamente ispirato al racconto “Lu re di Napoli” dalla raccolta di Giuseppe Pitrè, di e con Iridiana Petrone, produzione dell’associazione culturale Nave Argo.

Le due rassegne del Teatro dei 3 Mestieri sono state realizzate con il sostegno della Rete Latitudini e della Caronte & Tourist. Nella rassegna del Museo Regionale ci si può abbonare a tutti gli spettacoli. Sono accettati i bonus Carta del docente e 18app.

Per informazioni sugli abbonamenti visitate il sito:www.teatrodei3mestieri.it o chiamare il n. 090.622505 – 349.8947473.

E cco i cartelloni completi delle due rassegne:

Teatro dei 3 Mestieri al MuMe 2021

3 Luglio MENO MALE CHE C’E’ LUIGI, di Donatella Venuti, con Gianfranco Quero e Claudia Zappia. Musiche originali eseguite dal vivo da Arcadio Lombardo. Regia Roberto Zorn Bonaventura. Produzione Ass.Teatro dei 3 Mestieri APS

16 Luglio PREGHIERA PER CERNOBYL, dall’opera di Svetlana Aleksievic, con Mascia Musy. mise en espace e riduzione a cura di Massimo Luconi. Musiche Mirio Cosottini

30 Luglio ORAPRONOBIS, drammaturgia e regia Rino Marino, con Fabrizio Ferracane. Produzione Ass. Cult. Sukakaifa.

7 Agosto IO, MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO, drammaturgia e regia Joele Anastasi, con Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano. uno spettacolo di Vuccirìa Teatro. Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

20 Agosto I DID – uno spettacolo trashinante, drammaturgia Giusi Arimatea e Domenico Loddo, con Cinzia Muscolino, Silvana Luppino, Stefano Cutrupi, Tino Calabrò. Regia Christian Maria Parisi. Produzione Ass.Teatro dei 3 Mestieri Aps – Ass. Cult. Teatro Primo

Inizio spettacoli ore 21:30 – MUSEO REGIONALE MESSINA

Info e prenotazioni 090.622505 – 349.8947473

Ass. Teatro dei 3 Mestieri APS – www.teatrodei3mestieri.it

Fuori in Scena 2021 – Famiglia a teatro

8 Luglio A PINNA DI Hu, liberamente ispirato al racconto “Lu re di Napoli” dalla raccolta di Giuseppe Pitrè, di e con Iridiana Petrone, Produzione Ass. Cult. Nave Argo

20 Luglio ZAMPALESTA E LO ZZICRAPU, di e con Angelo Gallo. Regia Gaspare Nasuto. Produzione Teatro della Maruca

25 Agosto CAPPUCCETTO ROZZO, Di Antonella Caldarella Con Antonella Caldarella e Steve Cable. Produzione La Casa di Carta

5 Settembre LA NOTTE DI GIUFA’, di e con Mariapia Rizzo. Produzione Teatro dei Naviganti

Inizio spettacoli ore 19:00

Possibilità altra replica ore 20:30

TEATRO DEI 3 MESTIERI – Spazio all’aperto