Catania: spacciatore viene avvisato dalle vedette, ma finisce comunque in manette

Lo avevano avvisato della presenza dei carabinieri le sue vedette, ma i carabinieri sono riusciti a bloccare lo spacciatore. È successo a Catania dove i militari dell’Arma hanno arrestato un 22enne ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, in via Capo Passero, il giovane spacciatore era al so posto di lavoro quando l’organizzazione di vedette a suo supporto lo ha avvisato via radio dell’arrivo di una pattuglia di militari che lo hanno visto scappare a gambe levate all’interno della palazzina. Il giovane è stato così inseguito e, purtroppo per lui, i militari sono stati più veloci riuscendo a bloccarlo e trovandolo in possesso di un borsello a tracolla, ormai famoso “kit dello spacciatore”, al cui interno hanno trovato 116 dosi di cocaina, 47 di marijuana, 210 euro in contanti nonché una ricetrasmittente con la quale era stato precedentemente avvisato del loro arrivo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.