Catania: oggi spettacolo di beneficenza per la Misericordia

E’ giunto il momento. Questa sera alle 21.00 l’istituto Ardizzone Gioeni di Catania ospiterà lo spettacolo di beneficenza “#10passiavanti – Artisti uniti per Librino” ideato da Dimis per sostenere l’associazione vittima del grave furto dello scorso 7 giugno.

“I locali dell’IPAB Ardizzone Gioeni sono sempre a disposizione delle attività benefiche e mirano a diventare punto di riferimento come polo culturale per la nostra Terra”. Ha esordito così il commissario IPAB Giampiero Panvini all’apertura della conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “#10passiavanti – Artisti uniti per Librino”, serata di beneficenza organizzata a sostegno della Misericordia Librino, associazione che più delle altre aveva subito danni nel corso del furto alla Casa del Volontariato lo scorso 7 giugno.

“La gara di solidarietà che viene sponsorizzata dal commissario Panvini e realizzata grazie alla generosità degli artisti che si sono messi a disposizione – ha dichiarato l’Assessore regionale delle Politiche Sociali e della Famiglia Antonio Scavone in conferenza stampa – è una risposta alla volgarità. Una risposta che non significa solo restituire qualcosa a chi si è visto sottratti beni e opportunità, ma anche perché è con il buon esempio delle persone di buona volontà che si porta avanti la rivoluzione culturale di cui questa terra ha bisogno”.

“Le IPAB devono tornare ad essere quello che sono vocate ad essere e cioè punto di inclusione e luogo di esperienze”, ha proseguito Scavone. “Strutture così belle come quella dell’Ardizzone Gioeni, poi, diventano palcoscenico ideale e occasione di bellezza. La serata del 30 giugno sarà punto di partenza di un calendario fittissimo di eventi culturali di grandissima levatura e non possiamo che esserne orgogliosi”.

“A Librino c’è grande fermento – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania Giuseppe Lombardo – e la Misericordia di Librino ha certamente un ruolo da protagonista tra le associazioni di volontariato che si spendono quotidianamente in quel territorio”.

“La Misericordia di Librino è un grande presidio di legalità – ha proseguito Lombardo – e le strade dell’arte e del volontariato si incontrano nel comune obiettivo di affermare con forza la legalità in un territorio molto difficile come quello di librino. Non dimentichiamo i rapporti costanti che abbiamo con le associazioni del territorio. Per me è motivo di orgoglio e soddisfazione sapere che c’è una gara di solidarietà a favore di chi quella solidarietà la fa e la pratica costantemente e quotidianamente a favore dei più deboli”.

Presente alla conferenza stampa anche Santo Carnazzo, presidente onorario della Misericordia di Librino: “La cosa più importante è continuare in un ruolo di sensibilizzazione alla risoluzione dei problemi di un quartiere che poi è una città”, ha dichiarato Carnazzo. “Ringrazio Dimis per l’impegno e al commissario Panvini per l’ospitalità e tutti gli artisti. Se si semina su quel terreno si hanno risultati positivi. Il vostro è un grande investimento che avrà ricadute enormi sul territorio: non cambieremo Librino da soli ma riusciremo a dare quei segnali di speranza a dei ragazzi che difficilmente ne hanno. Questo è il compito non solo della misericordia di Librino, ma di tutti noi”, ha concluso.

Saranno una decina tra attori e performer gli artisti che si alterneranno sul palco dell’Ardizzone Gioeni il 30 giugno a partire dalle ore 21.00 e che presteranno la loro arte in maniera totalmente gratuita, fatto non di poco conto se si considera il grave periodo di crisi dal quale esce il settore delle arti sceniche.

Ci saranno la ballerina e insegnante di burlesque Roberta Pennisi – Lady Kent, l’illusionista palermitano Sathor, l’attore di teatro e fiction televisive Jacopo Cavallaro, l’attore e regista Francesco Russo, il comico e autore televisivo Gianluca Barbagallo, la giovanissima cantante pop catanese Ludovica Leotta e i performer del Centro Professionale danza Nikita diretti artisticamente dalla coreografa e performer Erika Spagnolo. A presentare l’evento saranno l’ideatore della serata di beneficenza Dimitri Tosi in arte Dimis e la modella e indossatrice internazionale Silvia Bella.

“Il mio grazie – afferma Dimis – va innanzitutto all’assessore Antonio Scavone e al commissario dell’Ipab Giampiero Panvini per aver subito sposato l’iniziativa consentendoci l’uso della location. Va a tutti i colleghi che senza esitazione si sono messi a disposizione e a tutti coloro che venendo alla serata contribuiranno alla causa. Come il Parco Commerciale I Portali la cui proprietà si è dimostrata ancora una volta sensibile alle iniziative di solidarietà con un contributo che consentirà a 50 clienti del parco di partecipare come spettatori alla serata”.

“Ma un grazie va anche all’organizzazione del Music Opera Festival che inaugurerà il cartellone della seconda edizione proprio il prossimo 1 luglio e che ci ha consentito di realizzare lo spettacolo cedendo una serata di prove proprio a ridosso dell’evento di apertura”. Per partecipare alla serata basterà comunicare la propria presenza al 3889993058 tramite messaggio whatsapp comunicando il cognome e il numero di posti da voler riservare: “All’ingresso – conclude Dimis – troverete i volontari della Misericordia cui potrete versare il vostro libero contributo”.