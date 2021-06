Catania: Dante raccontato nell’arte

Conferenza di BCsicilia per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta, Dante Alighieri nell’ambito dell’iniziativa “dieci giorni con Dante”. Domani, 1 luglio, alle 18.00, si terrà la conferenza “Dante raccontato nell’arte”.

Dopo i saluti di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Maria Teresa Di Blasi, storica dell’arte, presidentessa della sede di Catania. Coordinerà i lavori Rosa Gangi del consiglio direttivo BCsicilia sede di Catania. L’incontro si terrà al polo tattile multimediale di via Etnea a Catania. Prima della conferenza è prevista una visita guidata al museo. Per prenotazioni: Tel. 095.2292102 – 392.1095031. Email: catania@bcsicilia.it.

Nel corso dei secoli, l’opera di Dante ha ispirato un’infinità di rappresentazioni artistiche, pittoriche, scultoree, ma anche cinematografiche. Un immenso patrimonio iconografico che ha segnato per sempre l’immaginario universale divenendo motivo di ispirazione per altre espressioni artistiche. Dalle miniature medievali alle opere dei preraffaelliti, l’opera di Dante si mostra ai nostri occhi in tutta la sua forza e attualità.

Il polo tattile multimediale è stato inaugurato a marzo del 2008 e rappresenta la naturale estensione della stamperia regionale braille verso la società e il pubblico dopo 30 anni di attività. In un palazzo del 1700 totalmente ristrutturato, sulla principale via di Catania, sono ospitati cinque siti di grande valore culturale e sociale che si propongono come punto di incontro, di conoscenza, di sensibilizzazione e di informazione, non solo per i non vedenti e ipovedenti, ma anche per i vedenti. Nel corso della serata si potrà visitare l’intero complesso del polo tattile multimediale con il museo.