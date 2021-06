Camporotondo Etneo (Ct): taglio del nastro del centro per l’impresa giovanile

Oggi, mercoledì 30 giugno, inaugurazione del centro per l’impresa giovanile di Camporotondo Etneo, centro del catanese, in via Luigi Capuana 10. Da bene confiscato alle mafie, il centro per l’impresa si prepara ad essere un luogo fatto per le nuove generazioni, quelle che scelgono di rimanere al Sud e mettere in moto nuove idee e progetti imprenditoriali.

Appuntamento alle 10.00 per il taglio del nastro. All’inaugurazione saranno presenti: Filippo Privitera, sindaco del comune di Camporotondo Etneo e insieme a lui i promotori del progetto nonché alcune realtà produttive locali a testimonianza dell’impegno nel fare impresa al Sud mettendo al centro il legame con il territorio e lo sviluppo di economie locali.

Il centro per l’impresa giovanile nasce con l’obiettivo di rigenerare un bene confiscato alle mafie, restituendolo come luogo di formazione e crescita per i giovani che hanno un’idea imprenditoriale in testa e non sempre l’opportunità di realizzarla. Gli aspiranti imprenditori avranno l’opportunità di ricevere un percorso di accompagnamento dedicato, servizi di consulenza e marketing nonché affiancamento per la produzione del business plan.

Nei mesi scorsi è stata diffusa una chiamata per accogliere le idee giovanili che saranno presentate alla giornata inaugurale e selezionate il 2 luglio attraverso l’Hackathon day. I team selezionati potranno non soltanto usufruire dello spazio di lavoro condiviso ma prenderanno parte, in modo attivo, originale e partecipativo, alle attività e ai servizi connessi. Il centro per l’impresa giovanile è un progetto promosso dalla cooperativa sociale Mosaico, centro di prossimità di fondazione ébbene, in collaborazione con il comune di Camporotondo Etneo, il consorzio Sol.Co. e realizzato con il know how di Spazio 47. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018 finanziato al dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.