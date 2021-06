Brolo: Semplice…MENTE INSIEME ai più deboli

Inizia nel 2019 un percorso socio-sanitario rivolto alla terza età a Brolo. “Semplice…MENTE INSIEME” nasce da un progetto di Marisa Briguglio e Marilena Foti in collaborazione con La Grande Famiglia Onlus e Alzheimer Caffè di Palermo. Ciò ha permesso di concretizzare degli incontri sociali e ricreativi tra le fasce più deboli ed isolate. L’inizio della pandemia ha rivisto le modalità delle attività che erano state intraprese, tuttavia il progetto si porta avanti e nell’ottobre del 2020 si costituisce l’associazione ODV “Semplice…MENTE INSIEME” composta da sette soci: Antonino Cardaci, Giuliana Valeria, Ricciardi Rizzo Luca, Arasi Carmelo, Maria Briguglio, presidente Marisa Briguglio, vice presidente Marilena Foti.

Una realtà che agevola i soggetti fragili stimolando la loro creatività cercando di limitare la loro condizione di solitudine in una società che tende ad emarginarli. Le attività rivolte ai pazienti sono: stimolazione cognitiva e sensoriale, laboratori creativi e occupazionali, musicoterapia, arte-terapia, aromaterapia, gite ricreative. Le attività rivolte ai familiari sono: informazione/formazione mediante incontri con esperti, confronto/condivisione delle esperienze personali, supporto psicologico su richiesta. Accoglienza, supporto alle persone affette da patologie neuro degenerative e cerebrolesioni, un luogo capace di creare socialità, laddove, la parola abbandono può diventare insormontabile.

Nel 2020 è stato organizzato un progetto di cucino-terapia, una disciplina che utilizza strumenti antichi per celebrare i sapori che sottolineano tra le migliori qualità che possiede la terra di Sicilia. Cucinare per sé stessi e per gli altri stimola i sensi recettivi divenendo benessere di mente, corpo e anima. Le ricette cucinate sono state redatte da materiale fotografico, inserite sui social ed è stato realizzato un libro all’interno del quale possiamo ritrovare remoti sapori locali che appartengono non solo al comune di Brolo ma alla Sicilia tutta. Ricette fatte in casa, semplici, brevi, che presentano le diverse varietà di piatti. Il libro contiene 68 ricette e com’è scritto all’inizio del testo “la 69sima ricetta di vita che mescola buona volontà, autostima, buon senso, affetto, intelligenza, e tanto amore verso sé stessi per vivere ogni giorno della nostra vita con serenità e pace”.

A settembre (se tutto andrà come nei programmi) si terrà l’apertura della sede di “semplice…MENTE INSIEME”. Un progetto che nonostante le difficoltà ha dato risultati soddisfacenti, la nuova sede testimonierà un punto solido per proseguire le attività di questa nuova associazione.

Nancy Calanna