Nicolosi (Ct): successo per la III “street workout Green Etna”

Il terzo evento Street Workout Green Etna, organizzato dall’ambassador S.W. Italia Max Salerno e dall’Ambassador S.W. Italia Giovanni Zuppardo ha regalato momenti di vero stupore.

La manifestazione sportiva svoltasi a Nicolosi sui Monti Rossi, domenica 27 Giugno, ha donato a tutti i partecipanti momenti veramente esclusivi e indimenticabili, non solo per via di una location ineguagliabile al mondo, ma anche perché nel momento in cui erano ai piedi del vulcano, l’Etna ha scatenato un nuovo parossismo, con una fontana di lava e cenere dal versante sud-est.

“Sono felicissimo dell’ottima riuscita di questo primo evento, post-pandemia, organizzato proprio sull’Etna – dichiara Max Salerno, ambassador Street Workout Italia -. Dopo un po’ di timore iniziale, per via di tutti gli eventi eruttivi del vulcano, ho confidato nel buon Dio affinché tutto scorresse nel miglior modo possibile… È così è stato, perché proprio in un momento particolare, un boato e un parossismo ci hanno concesso di vivere uno spettacolo unico ed imprevisto allo stesso tempo.

Abbiamo dedicato questo nostro primo evento a Simone Massaro, purtroppo non più tra noi, e alla compagna Maria Intorto ideatori dello Street Workout. Desidero ringraziare i componenti dello staff (Concetta Navarria, Michela Di Nanno, Walter Velardita, Antonella Cusumano, Giuseppe Corso, Filippo Di Gregorio) come sempre sono impeccabili nel loro lavoro; il mio amico Giovanni Zuppardo che da Partinico è sempre presente e pronto ad affiancarmi, Giovanni Giustiniano che, con i suoi scatti, ha raccontato parte di evento e, infine, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, che hanno continuato a credere ancora una volta in noi e che permettono di poter vivere queste straordinarie esperienze”.