I migliori portafogli di criptovalute attualmente sul mercato

Sebbene il concetto di Bitcoin possa essere nuovo per alcuni, questa famosa criptovaluta esiste da più di un decennio. Bitcoin (BTC) è una delle tante valute digitali che sono diventate partecipazioni di investimento abbastanza comuni tra le famiglie esperte di tecnologia.I sostenitori delle criptovalute sostengono che le valute digitali sono più facili e più sicure e hanno una migliore privacy rispetto alle valute tradizionali. A causa della sua offerta limitata, Bitcoin è apparso sul radar di alcune persone anche come opportunità di investimento. Anche l’app mobile PayPal ampiamente utilizzata offre un’opzione per acquistare, vendere e detenere criptovalute nel suo portafoglio.

ùTuttavia, va notato che le criptovalute sono ancora investimenti rischiosi.In breve, i portafogli Bitcoin memorizzano una raccolta di chiavi private bitcoin. In genere, il portafoglio è protetto da password o in altro modo da accessi non autorizzati. Un portafoglio Bitcoin è controllato esclusivamente dal suo proprietario, non distribuito e condiviso come la tecnologia blockchain.Ma quali sono effettivamente i migliori wallet criptovalute presenti sul mercato attuale e che si possono davvero consigliare?

I migliori portafogli Bitcoin del 2021

Migliore in assoluto: Coinbase

Il migliore per il portafoglio hardware per la sicurezza: Trezor

Il miglior portafoglio hardware per la durata: Ledger

Il migliore per i principianti: SoFi

Andiamo ora a vedere nel dettaglio due dei migliori portafogli di criptovalute presenti in questa lista.

Coinbase vince come un modo semplice per acquistare, vendere e detenere criptovalute. Perché? Coinbase è principalmente uno scambio di criptovalute e non un portafoglio personale. Mentre gli utenti hanno la possibilità di depositare o prelevare bitcoin dai loro conti, gli utenti non hanno accesso alle chiavi private della criptovaluta detenute nello scambio. Di conseguenza, gli utenti potrebbero dover affrontare un aumento del rischio di perdita a causa dell’hacking e le risorse detenute nello scambio non sono assicurate da SIPC. Ma Coinbase consente agli utenti di detenere criptovalute scambiate sulla sua piattaforma.

Breve panoramica su Coinbase

Coinbase è uno dei modi più semplici per acquistare, vendere e detenere criptovalute. Con Coinbase, puoi collegare un conto bancario negli Stati Uniti e trasferire facilmente dollari dentro o fuori dal tuo conto di investimento e trading Coinbase. Puoi anche utilizzare un portafoglio Coinbase autonomo per dispositivi mobili.Questo scambio digitale e fornitore di portafogli di criptovaluta online è ottimo per le persone che non conoscono Bitcoin. Rende l’acquisto e la vendita molto simile all’acquisto e alla vendita di azioni tramite il tuo conto di intermediazione. I conti di trading Coinbase offrono 62 diverse criptovalute negoziabili, inclusi i dollari statunitensi e la moneta Coinbase USD, che è ancorata al dollaro. Alcune monete possono persino guadagnare interessi.Un’altra grande funzionalità è Coinbase Earn, che ti offre criptovalute gratuite in cambio della visione di video e della partecipazione a quiz. Coinbase Pro è una piattaforma di trading attiva con una propria interfaccia di fascia alta, supporto API (Application Programming Interface) e struttura delle commissioni.Se usi Coinbase, fai attenzione a commissioni e costi elevati. Ci sono commissioni di transazione fisse, oltre a uno spread di commissioni Coinbase durante la conversione tra valute. Questi possono sommarsi rapidamente. Inoltre, sebbene non siano sicuramente un evento comune, Coinbase ha subito interruzioni in passato che hanno impedito agli utenti di acquistare o vendere.

Panoramica su Trezor One

Trezor One è un dispositivo sicuro che include l’autenticazione a più fattori e supporta più di 1.000 monete digitali. Il modello T più costoso supporta più monete, offre uno schermo e un’interfaccia migliori e alcune altre utili funzionalità.Il portafoglio hardware Trezor è un dispositivo in grado di archiviare le tue monete digitali offline. Si collega al tuo computer o smartphone. Il dispositivo ha un piccolo schermo che puoi usare per gestire la tua connessione sicura. Attualmente, puoi acquistare il Trezor One di livello introduttivo per 60 euro o il modello T di fascia alta per 181 euro.