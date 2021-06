Palagonia (Ct): beccato con un fucile a canne mozze pronto, arrestato

A Palagonia i carabinieri della locale stazione catanese hanno beccato un uomo con un fucile a canne mozze armato. Le manette sono scattate ai polsi di un 33enne del posto per detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

È stato effettuato un controllo nella zona di contrada Murgia. Nel corso dell’osservazione i militari hanno notato la luce di una torcia elettrica in movimento e si sono immediatamente diretti sul posto circondando l’area di interesse. Una volta imposto l’alt alla persona, i carabinieri hanno constatato che l’uomo stava armeggiando con un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa e due cartucce in canna ed ulteriori poste sull’antistante tavolo.

In particolare, l’arrestato stava avvolgendo l’arma con un panno per procedere, successivamente, al suo occultamento in un nascondiglio nella campagna circostante. Per l’uomo, dopo le formalità di rito, sono stati disposti i domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.