Musica: i Bellamorèa denunciano il sistema contorto e la fuga di cervelli

Con il brano “Ma pi favuri!” i Bellamorèa denunciano un sistema contorto, fatto di raccomandazioni. L’intento è quello di valorizzare tutti quei cervelli in fuga costretti ad emigrare dall’Italia per trovare fortuna altrove.

Si parla di ricercatori, medici e biomedici. Il duo ha preso ispirazione dalle storie di italiani come la siciliana Tiziana Aranzulla, unica italiana selezionata dal convegno internazionale “complex cardiovascula catheter therapeutic” tra quelle considerate le 10 migliori del mondo in cardiologia interventistica. Ancora, la storia di Sabrina Beretta, catanese che in Italia non ha superato il concorso per un posto da bidella dopo essersi laureata con lode in medicina ad Harvard, diventando direttrice dell’Harvard Brain tissue resoure center. La terra chiama. Per questo i Bellamorèa cercano di lanciare un messaggio di speranza e di forza a tutti i giovani laureati affinché credano nelle potenzialità e possibilità della terra di origine e cambiare il sistema.

“Sono tanti i ricercatori italiani riconosciuti nel mondo – dicono i Bellamorèa – il merito è certamente degli italiani che fanno ricerca, spesso all’estero. Con il nostro videoclip musicale vogliamo raccontare la storia di chi, con orgoglio, porta in alto il nome dell’Italia nel mondo. Nel momento in cui l’Italia si distingue, deve esistere una minima speranza per cambiare le cose per davvero”.

Precedente 1 di 10 Successivo

Il videoclip, che vede la partecipazione dell’attore siciliano Leo Gullotta, secondo cui “la musica può denunciare mancanze di diritti sociali e poi, da parte mia, chi ha avuto nella vita deve saper dare”, uscirà la mattina del 30 giugno prossimo.

I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, sono un duo di cantanti di musica popolare del Mediterraneo e creano con voci e strumenti della tradizione del Sud l’incanto e la bellezza dei suoni naturali.

Il loro progetto intitolato “Med world tour” ha lo scopo di rappresentare la cultura musicale del Mediterraneo in tutto il mondo. Si sono già esibiti in America, Giappone, Germania, Inghilterra, Belgio, Malta e Italia. Attualmente sono in fase di registrazione di diversi inediti e cover di musica popolare del Mediterraneo riadattate da loro con la realizzazione dei videoclip musicali. Hanno collaborato con Phil Palmer, Leo Gullotta, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Lucia Sardo, Paride Benassai, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Carlo Muratori, Mario Incudine, Ernesto Maria Ponte, Francesco Castiglione, Faisal Taher, Chris Clun, Max Busa.