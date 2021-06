Catania: spacciatore arrestato e gli arrivavano ordinazioni sul cellulare

Era già stato arrestato e sul suo smartphone continuavano a giungere le ordinazioni dai suoi clienti. È successo a Catania nel quartiere Nesima dove i carabinieri hanno arrestato un 49enne ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I militari dell’Arma, mentre transitavano lungo via Antoniotto Usodimare, hanno notato l’uomo fermo a bordo strada in sella al suo scooter Honda SH che apparentemente sembrava essere in attesa di qualcuno. Conoscendo il soggetto, i carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo che si sarebbe rivelato quanto mai fruttuoso perché ha lanciato un involucro tra le sterpaglie circostanti che è risultato contenere ben 12 dosi di crack e 6 di cocaina mentre nelle tasche dei pantaloni è stata rinvenuta la somma di 340 euro ritenuta provento dello spaccio.

All’arrivo dei rinforzi i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo dove hanno trovato una busta con ulteriori 24 dosi di crack, 13 di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi nonché 850 euro in contanti. Ma l’uomo era disoccupato e non ha saputo fornire giustificazioni sulla provenienza dei soldi ritrovati.

E’ stato rilevato un curioso particolare perché il pusher era solito vendere la propria merce con ordinazioni su Whatsapp dei clienti. Le richieste continuavano a pervenire anche sotto gli occhi dei carabinieri. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.