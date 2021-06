Vittoria (Rg): operazione “Zona”, un arresto

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria a seguito della sentenza d’appello di Catania nei confronti del giovane ritenuto responsabile di rapina e lesioni aggravate.

Il ventisettenne è stato arrestato nel 2018 insieme ad altre quattro persone, tra cui due minorenni all’epoca dei fatti, poiché accusati di aver commesso più rapine, estorsioni, lesioni gravi e violenza privata, reati aggravati dall’aver agito in luogo isolato e ti notte, approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa privata e con scopi discriminatori.

Le indagini erano partite a seguito di una rapina consumata nella zona industriale di Vittoria e che aveva destato particolare allarme. La vittima, recatasi sul posto per poter incontrare un partner occasionale, trovava uno degli autori che, fingendo di voler fare amicizia, lo convinceva a spostarsi in una zona buia e poi, insieme ai complici, lo minacciava, derubava e malmenava. Seguivano altre rapine e grazie all’aiuto delle vittime, gli investigatori riuscivano a raccogliere in brevissimo tempo gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque soggetti che si erano resi responsabili di così gravi reati. Per il giovane si sono aperti i cancelli del carcere.