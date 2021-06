Mascali (Ct): nasconde la droga nel terreno del vicino, preso

È stato preso con le mani nel sacco un cittadino di Mascali, centro del catanese, arrestato dai carabinieri della locale stazione. Le manette sono scattate ai polsi di un 38enne per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo pensava di averla fatta franca dopo la visita dei carabinieri nella sua abitazione. I militari, infatti, nutrivano dei sospetti che potesse nascondere un importante quantitativo di droga. Nell’immobile non è stato trovato nulla, ma ad insaputa dell’uomo i carabinieri hanno deciso di ispezionare anche il terreno del vicino di casa.

Proprio qui, il labrador Ivan ha fiutato la droga. I carabinieri hanno così trovato e sequestrato 7 involucri di cellophane contenenti più di 300 grammi di marijuana, abilmente nascosti sotto gli arbusti.

I militari hanno ripristinato lo stato dei luoghi lasciando un collega ad osservare pazientemente l’eventuale arrivo del titolare della droga. Il presunto spacciatore, ad un certo punto, con fare alquanto prudente, è uscito di casa convinto che ormai i carabinieri avessero abbandonato il campo per recarsi all’interno di quel fondo agricolo per prelevare le famose buste con il loro prezioso contenuto. L’uomo non ha potuto far altro che ammettere l’evidenza dei fatti. La droga è stata sequestrata e l’uomo relegato ai domiciliari.