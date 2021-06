Piedimonte Etneo (Ct): rubava nelle case, finisce in carcere

A Piedimonte Etneo, nel catanese, i carabinieri hanno arrestato un ladro seriale specializzato in furti in abitazione. Le manette sono scattate ai polsi del 26enne Antonino Caggegi.

L’uomo, già gravato dagli arresti domiciliari per altra causa con apposizione del braccialetto elettronico, dovrà scontare una pena di reclusione di 4 anni per due furti aggravati in concorso in abitazione commessi a Piedimonte Etneo ad ottobre del 2017. Caggegi, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.