Messina: si presenta la rassegna “REstate al MuMe”

Sarà presentata domani a Messina la rassegna “Restate al MuMe” a Messina. Appuntamento al museo regionale alle 09.45 su iniziativa di un gruppo di realtà culturali costituite in Ats e grazie al MuMe e al suo direttore Orazio Micali.

Cinema, teatro e musica sotto le stelle nello scenario unico del museo regionale di Messina. Si presenta “Restate al MuMe”. La rassegna realizzata da una serie di realtà costituite in Associazione Temporanea di Scopo in un luogo speciale grazie al museo e al suo direttore Orazio Micali: l’Apollo srl con capofila Fabrizio La Scala, l’accademia filarmonica, la filarmonica Laudamo, i nutrimenti terresti e il teatro dei 3 mestieri in collaborazione con Apollo spazio arte di Loredana Polizzi.

A presentare la prima parte della rassegna, fino al 16 luglio (il programma continuerà fino a settembre), alle 09.45 di domani, al museo regionale di Messina saranno il direttore del MuMe Orazio Micali, Fabrizio La Scala e Loredana Polizzi dell’Apollo srl, Marcello Minasi e Grazia Spuria, rispettivamente presidente e direttrice artistica dell’accademia filarmonica; Luciano Troja, direttore artistico della Filarmonica Laudamo; Maurizio Puglisi, presidente dei nutrimenti terrestri e Stefano Cutrupi, direttore artistico del teatro dei 3 mestieri.

Sarà l’occasione per valorizzare il ruolo culturale centrale del museo in stretta correlazione con le altre arti, dal cinema alla musica, al teatro e alla danza, come avviene nelle realtà europee e mondiali più significative.