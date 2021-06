Caltanissetta: controllo del territorio, 2 denunce

Due persone sono state denunciate dalla polizia di Stato a Caltanissetta. Uno era sorvegliato speciale trovato di notte fuori casa. Il secondo una ventenne fermata alla guida di un veicolo posto sotto sequestro e priva di patente di guida, mai conseguita.

Gli agenti delle volanti hanno segnalato all’Autorità giudiziaria un nisseno di 35 anni, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare, l’uomo, nel corso della notte, dopo il controllo di routine eseguito dalla polizia, si è allontanato da casa. Un successivo controllo eseguito poco dopo dagli agenti ha permesso di registrare la sua assenza da casa, in violazione delle prescrizioni imposte dal tribunale di Caltanissetta.

Ieri pomeriggio, poi, l’equipaggio di una volante ha sottoposto ad un controllo un’Audi A3 che stava transitando da via Paladini. Alla guida del mezzo è stata identificata una 20enne senza patente di guida che non aveva mai conseguito. Da ulteriori accertamenti è emerso che l’auto è stata sequestrata dalla polizia stradale lo scorso gennaio e la donna è stata sanzionata anche per aver circolato abusivamente con un mezzo posto sotto sequestro.