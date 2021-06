Adrano (Ct): donna litiga con la cognata, arrestata

Una cittadina americana di 40 anni è stata arrestata ad Adrano, nel catanese, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti per sedare una lite in atto tra la donna e la cognata.

L’indagata, alla richiesta degli operatori di calmarsi, ha iniziato ad inveire contro di loro proferendo frasi ingiuriose e minacciose e ha opposto una forte resistenza con calci e pugni nel momento in cui si è deciso di accompagnarla al commissariato.

Gli agenti sono riusciti a bloccarla e trasportarla negli uffici di polizia dove, dopo le formalità di rito, è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna è stata condotta ai domiciliari e rimane in attesa del giudizio direttissimo la cui udienza è fissata per la giornata di domani.