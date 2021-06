Ragusa: l’area di accoglienza della questura si rinnova

È stata ufficialmente inaugurata questa mattina l’area di accoglienza per immigrati della questura di Ragusa, grazie al contributo del Rotary club service.

Il questore di Ragusa, alla presenza del sindaco Giuseppe Cassì; del residente del club service Rotary di Ragusa, Patrizia Rosafalco e di Giuseppe Antoci, presidente incoming per l’anno 2021-2022 ha voluto ringraziare il Rotary club per la sensibilità dimostrata nei confronti degli utenti stranieri con l’installazione di alcuni sedili nuovi in sostituzione di quelli che a distanza di quasi 5 anni dalla ristrutturazione della struttura, si sono logorati con l’uso.

Il questore ha voluto ringraziare il sindaco Cassì per il contributo fornito in occasione della realizzazione della struttura e per la manutenzione ordinaria e le opere di pulizia che vengono giornalmente garantite, consentendo al pubblico di stranieri e ai numerosi minori che li accompagnano di aspettare il proprio turno in ambienti puliti, contribuendo a migliorare i tanti servizi resi dall’ufficio immigrazione della questura di Ragusa alle numerose comunità extracomunitarie. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del sito da parte del cappellano della polizia di Stato, padre Giuseppe Ramondazzo.