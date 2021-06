Messina: verso il Vinyl Fest 2021

A Messina è tutto pronto per il Messina Vinyl Fest che fa il suo ritorno in via Croce Rossa 33. Domenica 13 giugno dalle 10.00 alle 20.30 è in programma l’atteso appuntamento dedicato agli amanti del vinile e non solo.

L’evento sarà diviso in due aree: una per l’esposizione di dischi in vinile, CD, oltre che libri, memorabilia e tutto quanto ruota attorno al colorato mondo della musica registrata. Ci sarà anche uno spazio esterno dedicato alla musica con 10 dj set non stop, che si alterneranno per tutto il giorno (previsti anche dj ospiti da Catania e Palermo) e all’area bar con i servizi di food & beverage.

In questa occasione ci saranno nuovi venditori ed espositori rispetto alla passata edizione andando così incontro alle esigenze del pubblico che potrà trovare un’ampia varietà di materiale esposto. Immancabili i libri della libreria Colapesce, gli oggetti originali de La Vecchia Soffitta, ed i poster di Max Comix.

Il Messina Vynil Fest sarà seguito in diretta radiofonica da RadioStreet Messina con la conduzione di Manuela Smeriglio e Germana Arcidiacono.

Gli spazi espositivi saranno aperti a professionisti del settore ed espositori amatoriali, ma saranno soprattutto benvenuti tutti gli appassionati che vorranno vendere o scambiare i propri dischi (previa prenotazione).

L’organizzatore dell’evento, Francesco Bonaccorso, e punto di riferimento per gli appassionati dichiara “Aspettiamo al Messina Vinyl Fest tutti gli appassionati che vogliono vendere o scambiare i dischi. Questo evento punta a portare nella nostra città l’eccellenza dell’ambiente musicale siciliano. Saranno rispettate rigidamente le norme anti covid e mi raccomando di venire nell’arco di tutta la giornata, per scaglionare gli ingressi”.