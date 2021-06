Catania: prostituzione minorile, arresti della squadra mobile

Dovranno rispondere, a vario titolo, di prostituzione minorile aggravata e maltrattamenti in forma aggravata contro familiari e conviventi i cinque arrestati dagli agenti della squadra mobile di Catania lo scorso 9 giugno (la notizia è stata resa nota solo oggi).

Il Gip ha disposto il carcere per: P.B.C., 55 anni; S.F., 21 anni; S.V.G., 22 anni; B.A., 54 anni e S.A., 65 anni.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla base di indagini coordinate dalla procura di Catania ed eseguite dalla squadra mobile, sezione reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali. Le indagini erano partite dalla polizia postale Sicilia orientale a seguito della segnalazione acquisita in via confidenziale e relativa ad una minorenne dedita all’attività di meretricio.

Le indagini sviluppate poi dalla squadra mobile hanno permesso di individuare la 17enne che, incinta, si dedicava alla prostituzione in cambio di somme di denaro. I soldi le servivano per pagare delle visite mediche o per acquistare del cibo. La ragazzina aveva lasciato una casa protetta a cui era stata affidata dal tribunale per i minorenni per andare a vivere con il compagno da cui aspetta un figli e con la madre e sorella di quest’ultimo.

La ragazza veniva sfruttata dalla suocera e dalla cognata sue conviventi. Erano loro a tenere i contatti e organizzare gli incontri con i clienti mentre il compagno, S.F., si è reso responsabile di maltrattamenti fisici e verbali nei confronti della minore nonostante fosse incinta. Inoltre, era anche quest’ultimo a beneficiare dei proventi che la ragazza riceveva dall’attività di meretricio.

Le indagini hanno permesso di identificare i clienti B.A. e S.A. che ripetutamente hanno compiuto atti sessuali con la minore, sfruttando lo stato di estremo bisogno della ragazzina. dopo le formalità di rito tutti gli arrestati sono stati condotti in carcere dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.